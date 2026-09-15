Ściągamy 3 mln ton węgla z Kazachstanu i Kolumbii! To będzie droga zima
O niemal 170% wzrósł import węgla energetycznego do Polski w pierwszym półroczu 2026 roku. To duża zmiana dotycząca polityki energetycznej, bo do tej pory od tego surowca starano się odchodzić. Obecna sytuacja nie jest jednak dziełem przypadku, a konsekwencją sytuacji geopolitycznej. Do Polski trafiFXMAG
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Komentarze (35)
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Węglokopy niech się lepiej zajmą tym, co potrafią najlepiej, czyli ochranianiem JarKacza na regularnych cyrkach podczas miesiączek smoleńskich.
Kazachstan - 19 USD za tonę węgla
Polska: - 95 USD za tonę węgla.
Węgiel z Kazachstanu jest dużo tańszy od naszego ale nie 5 krotnie. Ta cena jest dla nich a my płacimy więcej. Niedawno cena to była połowa tego co z naszych kopalń ale jeszcze trzeba doliczyć transport.
Najlepszy wyznacznikiem jest jednak chyba cena w portach ARA czyli teraz 96,48$ za tone.
Węgiel trzeba było wygaszać od razu po 1989, jak w Wałbrzychu i importować z całego świata, a potem wyjść z energetyki węglowej. Dobre i dostępne zasoby węgla wyeksportowaliśmy za czapkę śliwek na zachód i do ZSRR, a eksploatacja naszych złóż na Śląsku była jedną z pierwszych w
To jest kolejny powód, żeby jak najszybciej odejść od węgla. Atom, OZE + magazyny energii to
Do energetyki idzie w 95% krajowy węgiel.
Daj już
@kwanty: Najlepsze jest to, że tyle kasy jest marnowane na pensje (13, 14 i 15), dopłaty, premie, a wszyscy mają to w dupie.