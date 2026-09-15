Dostawa jest przeznaczona wyłącznie do obwodu kostanajskiego (Kazachstan) w celu zabezpieczenia potrzeb komunalno-bytowych mieszkańców.

Węgiel z Kazachstanu jest dużo tańszy od naszego ale nie 5 krotnie. Ta cena jest dla nich a my płacimy więcej. Niedawno cena to była połowa tego co z naszych kopalń ale jeszcze trzeba doliczyć transport.Najlepszy wyznacznikiem jest jednak chyba cena w portach ARA czyli teraz 96,48$ za tone.