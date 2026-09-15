ZUS miażdży pomysł Ministerstwa Kultury na emerytury dla artystów
Pomysł wprowadzenia emerytury dla artystów, która ma być finansowana z budżetu państwa, budzi wiele głosów oburzenia. Jak wynika z sondażów, większość Polaków nie popiera tego pomysłu, a mimo wszystko minister kultury Marta Cienkowska w niego brnie. Teraz okazuje się, że dokument przygotowany przeFXMAG
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Komentarze (57)
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@8kiwi: no tak właśnie aktualnie jest, sprawdzałem to kiedyś, bo miałem nadzieję na te artystyczne benefity xD
W najbardziej skorumpowanym kraju w Europie, gdzie można załatwić wszystko za 500 dolarów to chyba nie będzie
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