Pomysł wprowadzenia emerytury dla artystów, która ma być finansowana z budżetu państwa, budzi wiele głosów oburzenia. Jak wynika z sondażów, większość Polaków nie popiera tego pomysłu, a mimo wszystko minister kultury Marta Cienkowska w niego brnie. Teraz okazuje się, że dokument przygotowany prze