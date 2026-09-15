Ale trzeba być smutnym fiutkiem, żeby nasłać ssmanów ze skarbówki na stare baby sprzedające chleb ze smalcem xD



Ciekawe jaki nick na wykopie ma ten "uprzejmie donoszący". Wszak donosicielstwo na tym portalu, to jedyny sposób dowartościowywania się przez tutejszych życiowych frustracików.