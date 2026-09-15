Kontrolerzy ze skarbówki weszli na dożynki pod Krakowem. Mieli żniwa.
"To, co wydarzyło się podczas naszych dożynek, to niespotykany dotąd precedens, który uderza w samo serce polskiej tradycji i wiejskiej wspólnoty komentuje wójt Tomasz Gwizdała" xDgoferek
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Komentarze (80)
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Kurła w polsce oszukiwanie na podatkach to samo serce polskiej tradycji :)
Ciekawe jaki nick na wykopie ma ten "uprzejmie donoszący". Wszak donosicielstwo na tym portalu, to jedyny sposób dowartościowywania się przez tutejszych życiowych frustracików.
to nie mandat dla jakiejs starej baby rolnika co se sprzedawala swoj smalec na dozynkach tylko ktos mial zarejestrowana dzialalnosc, kase fiskalna, dziala w kole
Tradycja, czyli handel bez faktury, paragonu, sanepidu i z niskimi składkami KRUS? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
po prostu kas fiskalnych nie mieli albo mieli ale nie wydali paragonu i dlatego sie mandaty posypały - i niech sie cieszą bo maks to chyba 2500 zł mandatu za coś takiego
Biorąc pod uwagę lokalizację imprezy to szacuję dniówka sprzedaży (nie zysku) od małych, niezależnych stanowisk typu rzeczy handmade i powiedzmy 10-20% stanowisk dużych, przede wszystkim z jedzeniem (żarcie się sprzedaje najlepiej)
Generalnie kara niewielka, bo to przewalona jedna impreza, a rocznie obskakuje się kilkadziesiąt, a na kontrol można trafić
Nie przeczytałeś mojego komentarza, ale zarzucasz mi brak czytania ¯\(ツ)/¯
Ty musisz zrozumieć, że nie każdy lekarz wykazany w trzech miejscach realnie w nich nie jest jedno po drugim
(https://www.facebook.com/photo/?fbid=1584340066397907&set=pcb.1584340289731218)