Niesamowite jest dla mnie to jak dużo scamow jest w ich reklamach, ale żeby założyć konto biznesowe jak chciałem dodać do swojej apki logowanie Facebookiem to 2-3 dni weryfikacji, skany dokumentów, NIP, to jeszcze wymień każdy kraj w którym pracuje jakikolwiek serwis z którego korzystasz, nawet hosting na którym to trzymasz, no bo data privacy first. Ale c--j, jak trzeba zrobić reklamy AI do wyciągania krypto to śpię.