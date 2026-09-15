Polska chce kary dla Mety. Pieniądze miałyby trafiać do ofiar scamów
Polska chce zbudować koalicję państw UE, która zwiększy odpowiedzialność platform cyfrowych za oszukańcze reklamy. Rząd postuluje, aby pieniądze z ewentualnych kar dla Mety trafiały do osób poszkodowanych przez internetowe scamy.Skarbiec_Biz
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Komentarze (25)
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Nieźle chłopcy z KO kombinują.
@jeden_z_gapiow: Jaka kasę? Pan ambasador zadzwoni i wytłumaczy że tubylcy zamieszkujący ta kolonie zbłądzili. Czytaj : chyba wam się w głowach pojjlebalo Bolaczki.
Jedyna nadzieja ze teraz nie przekręcą nazwiska premiera. W miarę łatwe TUSK. Jak wyzywali Morawieckiego to przekręcali nazwisko. Moze żeby go bardziej upokorzyć a może zwyczajnie było zbyt trudne?
A jedzie mi tu czołg? 😉
@Cyb_pl: Jak PiS wróci do władzy to na pewno przytuli takie pieniążki... Po 4 latach posuchy, baku dotacji i tego ciągłego terroru prawa (czytaj patrzenia w rachunki i rozliczania wydatków) to jak się Kaczyński dorwie do władzy to będzie żarł jak dzik wszystko co się napoatoczy.
Jak Zuckerberg oszuka tysiące ludzi to państwo się zastanawia czy może założyć jakiś fundusz dla ofiar scamów.
Fajny ten świat, taki niezbyt sprawiedliwy.