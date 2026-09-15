Rozmowa na jachcie i 230 mln dol. FT ujawnia kulisy afery w Orlenie
Orlen stracił co najmniej 1,6 mld zł na transakcjach związanych z zakupem wenezuelskiej ropy wynika z ustaleń "Financial Times". W tle są kryptowaluty przekazywane na pendrive'ach, sieć pośredników i kontrakt, który miał przynieść zysk, ale zakończył się poważnym kryzysem.RitmoXL
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Komentarze (53)
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https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/11285871,orlen-akt-oskarzona-378-mln-dolarow-mroczkowski-w-w-ots-gmbh.html
A pisiory to ile spraw wytoczyły i wygrały w
nawet nie musisz uważać gdzie srrasz
obojętne -jachty z KPO, szpital południowy, jest otwarty ciągle z kasą kurek
a na końcu zawsze wjedzie pyszny żurek
@wiadrorubli: a to premier decydował? Bo ja pamiętam, że wśród osób odpowiedzialnych za wydawanie tych pieniędzy byli także pisowcy, nie wspominając, że cały plan powstawał i był negocjowany w czasach Morawieckiego ¯\(ツ)/¯
Swoją drogą to on ma głosik jak to pipipip na plaży z "Dnia Świra"
Kurła, co tu się o--------a?