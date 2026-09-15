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"XD opieranie w 3 dekadzie XXI w energetyki na spalaniu węgla i gazu to jest powód do wstydu i dowód zacofania przemysłowego."No popatrz, niech sobie afryka od razu postawi reaktor fuzji jądrowej bo inaczej to xD"wydobywać coś za ciężkie pieniadze z ziemi tylko po to żeby to następnie spalić celem wytworzenia energii to jest k.rwa mądre i