USA znosi limity emisji gazów cieplarnianych dla elektrowni
Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) wycofuje przepisy ograniczające emisję gazów cieplarnianych z elektrowni opalanych węglem i gazem ziemnym.MajkiFajki
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Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) wycofuje przepisy ograniczające emisję gazów cieplarnianych z elektrowni opalanych węglem i gazem ziemnym.MajkiFajki
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Komentarze (82)
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super ten Amerykański sen ( ͡° ͜ʖ ͡°)
"XD opieranie w 3 dekadzie XXI w energetyki na spalaniu węgla i gazu to jest powód do wstydu i dowód zacofania przemysłowego."
No popatrz, niech sobie afryka od razu postawi reaktor fuzji jądrowej bo inaczej to xD
"wydobywać coś za ciężkie pieniadze z ziemi tylko po to żeby to następnie spalić celem wytworzenia energii to jest k.rwa mądre i
@g-jabcd: Afryka to ma idealne warunki pod fotowoltanikę.
@malkontent: Oczywiście. CO2 nie istnieje, a surowce do spalania są łatwo dostępne i odporne na polityczne zawirowania :) Ot kolejny dzień mądrości na głównej wykopka.
wycofali finansowanie badan nad bezpieczenstwem zywnosci i mieli plage sraki po zjedzeniu salaty.
wycofali teraz finansowanie wymiany starych olowianych rur w kanalizacji. czaicie wode miec z olowiem?
nasrali
@Bioenergetyk: Kowalsky mniej zapłaci... xd Lata wychodzenia z uspołeczniania kosztów a wystarczy odpowiednia retoryka i cyk, kranik dla najbogatszych odkręcony xd
A nieeee. Carlsberg za dużo zainwestował w recykling.
Może zmniejszymy ogrzewanie w domach do 15 stopni? Planeta sama się nie uratuje!
@kozman: To inaczej niż lewak. Ten chce koniecznie przebić głupotę. ;)