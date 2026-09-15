Zapomniany proces innego "Majtczaka" ciągnie się już 7 lat i końca nie widać.
Śmierć młodej kobiety, a na koniec brak choćby mandatu karnego. Świadkowie twierdzą, że 23-letni wówczas Amadeusz T., siedzący za kierownicą Audi, jest amatorem brawurowej jazdy. Kiedy kobieta leżała martwa w samochodzie, jej 5 letni syn głaskał ją po głowie i wyciągał z włosów szkło.Matuuusuuu
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Komentarze (10)
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Czyli typowy, niedowartościowany patus w zdezelowanym samochodzie, próbujący na siłę zaimponować innym ¯\(ツ)/¯
@ArnoldZboczek: Możemy się oburzać ale sprawa maks na 2 miesiące ciągnie się już 7 lat ...
Bo to jest dykta z funkcjonariuszami dyspozycyjnymi lub pozorującymi rzetelną pracę. Tylko ty, Areczku, masz rzetelnie wykonywać swoje obowiązki i będziesz z nich rozliczany. Państwo g@wno-szlachta w togach, mundurach czy na urzędach jest wyżej.
Jak majtaczyli u Sebcia?!
Jak majtaczyli u Szymczyka?!
czemu wy ku*wy dziennikarskie je*ane musicie wyciągać takie szczegóły i nimi siać