Szkoda, że w artykułach, w myśl zasady o zmarłym dobrze albo wcale, nie podaje się informacji, czy były zapięte pasy. Nie wiem jak w tym wypadku było, ale znajomy strażak opowiadał, że mnóstwo ofiar wypadków jeździ bez pasów. Najczęściej sytuacje, w których jeden pasażer kończy w worku, a drugi wychodzi o własnych siłach to kwestia używania pasów bezpieczństwa.