Może gdyby tak przestać utrzymywać drugie państwo, zmniejszyć im socjal, to by pare miliardów się odzyskało. Ukraińcy rocznie wysyłają do siebie prawie 10 miliardów złotych, a to pieniądze które nie zasilają w żaden sposób budżetu Naszego Państwa.

Prześwietlić wszystkie organizacje rządowe, bo skoro idiotka od promocji Polski ta od raportu stworzonego przy pomocy AI, miała mieć do dyspozycji ponad 600 milionów, to ile takich organizacji dostaje pieniądze, które są wywalane w błoto.