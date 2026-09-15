Dziura budżetowa rośnie. 40% wyborców koalicji rządzącej za zwiększenie podatków
IBRiS: Wśród wyborców koalicji rządzącej za podwyższeniem podatków jest 40 proc. badanych, a za zmniejszeniem socjalu 40,8 . W grupie ogólnej 39,2 proc. respondentów, uważa, że rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne, a 19,7 proc. jest za podwyższeniem podatkówcepheus
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Komentarze (103)
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Trzeba batożyć to dziadostwo zanim się rozprzestrzeni
@Mezomorfix: myślę, że chyba lepiej zacząć od tego, aby państwo nie płaciło 3-krotnie wyższej subwencji uczelniom na zagranicznych studentów. To jest marnowanie publicznych pieniędzy i do tego g.wno uczelnie sprowadzają motłoch z krajów trzeciego świata.
@Mezomorfix: @ziomus0812 @aresius ale jak menzten mówi że trzeba podatki upraszczać i potem obniżyć i nie dolewać do NFZ jak do dziurawego wiadra to wykopki ich wyzywaja. Wykopki są skazane na popis
Jestem naprawdę zdziwiony, że przy takim społeczeństwie jakie mamy doszliśmy tak daleko. Fenomen! ¯\(ツ)/¯
Teraz zaboli nas 1% od całej elektroniki... dla artystów... a raczej na jakąś prywatną instytucję.
Prześwietlić wszystkie organizacje rządowe, bo skoro idiotka od promocji Polski ta od raportu stworzonego przy pomocy AI, miała mieć do dyspozycji ponad 600 milionów, to ile takich organizacji dostaje pieniądze, które są wywalane w błoto.
@Lasoslaw: partia Morawieckiego "Rozwój Plus" (czy coś takiego) proponuje chyba 3000+ xD
A nie lepiej teraz wprowadzić na istniejących przepisach 1-2 mieszkanie te parę zł od m2, a od 3 36zł od m2 jak przy firmie? Niektóre miasta już opodatkują istniejącymi przepisami tak pustostany w portfelu developerów.
@corran: Nie skończyłoby się, tylko byłoby droższe.
Jeśli kataster by się płaciło od 3 mieszkania, to z żoną i dziećmi moglibyśmy mieć 10 mieszkań bez katastru - po dwa mieszkania na głowę :). Tak, trzeba by zrobić rozdzielność majątkową, część mieszkań przepisać na dzieci, ale do ich pełnoletności byśmy my tym
- zwalczać korupcję
- prześwietlić wszystkie instytucje pod kątem wydatkowania środków (afery z lekarzami, z pensjami, dziwnymi droższymi procedurami wpisywanymi, afera KARR z odszkodowaniami powodziowymi, afery ZUS gdzie prezesi kupuja jacuzzi saune do budynkow XD).
To korupcja, kradzież typowo polska przez samorządowców, polityków, lekarzy itd. Jakby był centralny rejestr + AI podpięte pod analizy to by się wyjasniło skąd taka dziura rośnie ;).
W sensie organ wyjęty spod jurysdykcji polskiej?