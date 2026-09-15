Skandal w Norwegii. Tak mieli być wykorzystywani pracownicy z Polski
Bellona, jedna z najważniejszych norweskich organizacji ekologicznych, złożyła w poniedziałek do norweskiej policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez koncern paliwowy Equinor, któremu zarzuca wieloletnie naruszanie praw pracowników. Większość pokrzywdzonych to Polacy.KapitanTorpedal
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Komentarze (9)
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Po boomie naftowym dalej kreca lody.
https://www.regjeringen.no/en/topics/labour/the-working-environment-and-safety/innsikt/the-pioneers-divers/id510905