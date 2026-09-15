Hity

tygodnia

Natalia - cała historia
Natalia - cała historia
6206
Francja rezygnuje z systemu kaucyjnego
Francja rezygnuje z systemu kaucyjnego
3218
Miał pracować 72 godziny na dobę. Śledztwo w sprawie lekarza zawieszone
Miał pracować 72 godziny na dobę. Śledztwo w sprawie lekarza zawieszone
2387
"Winę za mój ból zrzucili na McDonalda, a w trakcie operacji wybili mi ząb"
"Winę za mój ból zrzucili na McDonalda, a w trakcie operacji wybili mi ząb"
2298
Pakiet biurowy bez AI bije rekordy. LibreOffice w kilka dni ma miliony pobrań
Pakiet biurowy bez AI bije rekordy. LibreOffice w kilka dni ma miliony pobrań
2133

Powiązane tagi