Jednak druga Grecja? Arak: Nie byłem alarmistą, ale teraz idziemy na ścianę
- Dług na poziomie 75 proc. PKB to nie jest koniec świata dla państwa na naszym poziomie rozwoju, ale zacznie bić po oczach. "No jak to? Sami sobie Polacy wpisali limit długu do konstytucji, a teraz go przekraczają i nic nie robią?" - tak to będzie widziane. Zaczniemy testować groźbę bankructwa.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (68)
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Taka pani hołownia przepracowała realnie 9 lat i już 16btysiecy emeryturki co miesiąc na konto. Tak gdybyście się zastanawiali na kogo pracujecie ¯\(ツ)/¯
@Basiura89: przeniesienie mundurówek do klasycznego systemu emerytalnego to tylko kropla w morzu potrzeb:
Banda nieudaczników, jak ktoś mi powie, że KO/PO jest lepsze od PiS czy w druga stronę, to powinien zgiąć się w pół i rozpędzić prosto w ścianę.
Kraj z dykty i kartonu nasiąkniętego moczem kast (politycy, konowały, deweloperzy - do wyboru do koloru)! (╯°□°）╯︵ ┻
KPO to w połowie przewał, wystarczy żeby zobaczyć jakie są główne cele programu a już wiadomo że "plan odbudowy" (niby po pandemii) to kłamstwo. Z resztą, przecież jak się przepala kasę w KPO to już mieliśmy temat, elektryczne
@K1DoN: @K1DoN: Szparagi w Niemczech czekają na polskie szybkie rączki( ͡° ͜ʖ ͡°)
Możesz mnie nazwać propagandzistą, ALE Tusk od momentu objęcia władzy NIE MIAŁ ani jednego roku, którym deficyt był poniżej 200 mld, lub poniżej 5%, już o braku realizacji obietnic czy chociażby prób tępienia patologii chociaż w jednej dziedzinie nie wspominam, a pomimo to poparcie ma na poziomie 30%, prawie jak podczas wyborów w 2023. Platformesi śpią spokojnie że w najgorszym przypadku utrzymają stan osobowy w Sejmie i większość samorządow
Paliwo już po 9zł na dniach pewnie 10 stuknie do tego energia która potrafi w szycie przekraczać 4zł/kwh no i państwo które się zadłużyło w tempie jak nigdy wcześniej no ale przynajmniej bombelkom dał co prawda nie obiecane 3 miliardy bo dzieci chore