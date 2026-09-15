Donald Tusk złoty człowiek zastał polskę silną wychodzącą z kryzysu po tym jak jego niemieccy przyjaciele próbowali nas wepchać w objęcia putina i co zrobił? Zgotował nam kolejny kryzys

Paliwo już po 9zł na dniach pewnie 10 stuknie do tego energia która potrafi w szycie przekraczać 4zł/kwh no i państwo które się zadłużyło w tempie jak nigdy wcześniej no ale przynajmniej bombelkom dał co prawda nie obiecane 3 miliardy bo dzieci chore Pokaż całość