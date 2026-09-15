Wiemy, kim jest pan X z wystąpienia Tuska. To Tomasz Sakiewicz
"Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to załatwi mi ułaskawienie" ten fragment protokołu przesłuchania odczytał 4 września w Sejmie Donald Tusk. Wirtualna Polska i TVN24 ustaliły, kim jest "pan X". To Tomasz Sakiewicz, współwłaściciel Telewizji Republika.WirtualnaPolska
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Komentarze (69)
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"Podpisu Krala na liście jednak nie ma. Jego adwokat przekonywał Onet, że to szef Zondy "wstrzymywał jego podpisanie". Sakiewicz odwrotnie: mówił, że to on osobiście "powstrzymał realizację", bo "zaczęliśmy mieć obawy, czy będzie to dla
"Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie". I jeszcze: "Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności, tj. CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych".
"Umówiliśmy się na
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