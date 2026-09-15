Koniec dyktatury ekranów w autach. Chiny nakazują powrót fizycznych przycisków!
Koniec z szukaniem włączenia świateł czy klimatyzacji w tabletach! Chiny przyjmują nowe prawo: kluczowe funkcje w nowych autach muszą mieć fizyczne przyciski z wyczuwalnym skokiem. Badania pokazują jasno ekrany dotykowe zbyt mocno rozpraszają kierowców. Nowe zasady wejdą w życie w 2027 roku.Tired_
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Komentarze (91)
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np. BMW:
zeby przejsc do wylaczenie/wlaczenia klimy, z dowolnego miejsca, wlaczajac to domyslny ekran domowy, muisz nacisnac na czuja dosc daleko umieszczony klawisz "wiatraczka" i dopiero
@yebiedienko: 20 lat temu Astra H z automatyczną klimą miała tak z-----e sterowanie.
Najpierw klikasz przycisk od sterowania wentylacją, później scrollujesz i wybierasz w menu AC i odklikujesz ptaszka żeby wyłączyć klimę.
Tworzenie nowych przycisków ich połączenia umiejscowienie to koszt. Tworzotwgo samego na ekranie to grosze. Tu nie chodziło nigdy o preferencje klientów tylko o koszty.
@Rozgryzacz: A najszmieszniejsze ze w budżetowych autach typu Dacia Bigster nadal masz fizyczne guziki natomiast w tych bardziej premium musieli przeciąć na kosztach :)
@dzbanek123: Tak naprawdę, to za degradację dróg odpowiadają ciężarówki, a nie auta osobowe. 40-tonowa ciężarówka zużywa drogę jak 10 tys. aut osobowych, no ale jednak nie płaci 10 tys. razy więcej podatku.