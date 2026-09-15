Bardzo chciał bym kupić samochód który jest zbudowany jak za lat 90 - tylko mechanika i elektryka, jeśli jakaś elektronika musi być, to niezależne podzespoły które robią swoją wyspecjalizowaną robotę i nic więcej, które się kupuje i wymienia w całości. Tylko zbudowany ze współczesnym know-how, ze współczesnych materiałów, z zastosowaniem współczesnych technologi, innowacjami w kierunku mechaniki bez udziału elektroniki. Nawet radia nie chcę, wystarczy mi wtyczka USB-C ładująca telefon i podpinająca głośniki. Pokaż całość