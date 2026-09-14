Chińskie fabryki legalnie klonują wzmacniacze za 95.000$ I sprzedają za 1000$
Tldr: 20 letnia ochrona patentowa to w branży audio krótki czas. Dzięki temu można mieć topowy sprzęt za ułamek cenyPanStrasznieZuy
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Tldr: 20 letnia ochrona patentowa to w branży audio krótki czas. Dzięki temu można mieć topowy sprzęt za ułamek cenyPanStrasznieZuy
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Komentarze (140)
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@EvilRogue: no nie do końca. Żeby R&D się zwróciło na początku zapewne było. Ale już po amortyzacji, więc teraz tylko koszt komponentów plus marża
A o co z tym chodzi? A no o to, że możesz przyłożyć ją do punktu, który chcesz odczytać pod kątem, ukosem itd. i punkt ten zostanie prawidłowo zaczytany w trójwymiarowym układzie współrzędnych tyczka nie musi być idealnie pionowo. Kilka lat temu jak się pojawiła na rynku kosztowała 14
@mnvt: i po to jest 20 lat ochrony patentowej, czas życia czy też dominacji jednego pokolenia to aż nadto, ochrona patentowa to też blokowanie cudzej innowacji i musi taka ochrona być zbalansowana
I będą to przedłużać do usranej śmierci. Prawa autorskie dotyczące muzyki są idealnym przykładem. W 2018 wprowadzili coś takiego jak Music Modernization Act. Wszystkie utwory muzyczne sprzed 1972 mu podlegają nawet do 2067. Inaczej cała muzyka takiego Elvisa trafiłaby do domeny publicznej, a tak nie może być ( ͡° ͜ʖ ͡°). #ciekawostki
Już nie tylko wtyczki. Dzisiaj większość po wifi, więc pojawiła się moda na złote antenki wśród wyznawców audiovoodoo.
@CipakKrulRzycia: Tutaj wygasł 20 letni patent, więc jeśli to samo prawo tyczy się kart graficznych, to mogliby na legalu produkować np. GeForce 8800 GTX( ͡° ͜ʖ ͡°)
@bartosz325: Od głośników ważniejsze są kable zasilające oraz podstawki pod kable. #pdk
@GOHAN: trochę co innego w y m y ś l i ć i wyprodukować coś 20 lat temu niż dziś tylko wyprodukować
@GOHAN: chyba jednak mówimy o innej sytuacji, ale jeśli chcemy sobie o poranku na wykopie dyskutować ad absurdum to proszę bardzo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@peszek_leszek: max 500 i opłaty celne już w cenie
Serwis - nie istnieje. Jak na zakup za 1000 USD sporo ryzyka.