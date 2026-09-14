Podsumowując - zakup jak to u chińczyka, nigdy nie wiesz co dojedzie. Specyfikacja podaje wydumane wartości, których nikt nie zmierzył w fabryce tylko wymyślił w dziale marketingu, zresztą stąd pomyłki - raz ma takie wartości, za moment inne. Komponenty to też loteria, albo po max taniości albo dobre.

Serwis - nie istnieje. Jak na zakup za 1000 USD sporo ryzyka.