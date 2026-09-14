Obstawiam, że całkowite blokowanie dostępu ograniczyłoby ich dochody, więc pewnie będą blokować tylko część funkcji (np. czat) jak nie zeskanujesz dowodu (czy innej metody weryfikacji). VPN pewnie nie zadziała, bo najprawdopodobniej nie będzie ważna twoja lokalizacja, tylko serwer do którego się podłączasz.



Na strony internetowe VPN najprawdopodobniej zadziała, bo jeszcze są kraje w których nie ma komunizmu.