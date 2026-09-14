Wraz z UE Kids Act, m.in. grczea będą musieli udowodnić, że są "pełnoletni"
Gry online, chatboty, AI oraz Social Media, aplikacje umożliwiające rozmowy przez kamerkę, będą wymagały potwierdzenia wieku NOWYCH użytkowników. Dodatkowo na te cele będzie pobierana opłata od firm, aby móc egzekwować prawo związane z UE Kids Act. Cały świat tak postępuję, koniec anonimowości...K1DoN
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Komentarze (51)
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@reszta_z_potomstwa_kobiety: A co to ma niby zmieniac? Jestes aktywnym swiadkiem jehowy czy zrezygnowales?
@Hellicon: co wy z tym odbytem macie...
Na strony internetowe VPN najprawdopodobniej zadziała, bo jeszcze są kraje w których nie ma komunizmu.
@Major303: jakie?
Przydałoby się jeszcze świadectwo ukończenia podstawówki i zaświadczenie o braku analfabetyzmu.
@reszta_z_potomstwa_kobiety: Ale w filmach i serialach to już ok?
Fani ucieszeni
@tokatonton:
@paliwoda nie wiem co prawda czy wyjąłeś już chomątnią belkę ze swego oka, ale tutaj ktoś z drzazgą. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Możliwe nawet, że specjalnie Cię trolluje, bo to Wykop i heheszki.