I każda ta kropeczka tam to jest galaktyka z setkami miliardów gwiazd i układów planetarnych, a jest to tylko mikroskopijny wycinek całosci wszechświata.

Jak człowiek tak zacznie się zastanawiać to dochodzi do wniosku, że w skali wszechświata znaczy mniej niż mikroby na ziarnku piasku na plazy xD