Kosmiczne głębokie pole. Teleskop Webba naświetlał niebo przez 100 godzin.
Teleskop Webba skierował instrument MIRI w ten sam skrawek nieba, który ponad 20 lat temu badał Hubble. Po niemal 100 godzinach naświetlania w podczerwieni uzyskano obraz ujawniający ponad 2500 źródeł światła, w tym bardzo stare i przesłonięte pyłem galaktyki z początków Wszechświata.mirekwirek
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Komentarze (22)
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Jak człowiek tak zacznie się zastanawiać to dochodzi do wniosku, że w skali wszechświata znaczy mniej niż mikroby na ziarnku piasku na plazy xD
Pełna rozdzielczość: https://esahubble.org/media/archives/images/original/heic0611b.tif