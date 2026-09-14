Macklemore usunięty z trasy Eda Sheerana. Żydowski właściciel stadionu zagroził
Macklemore usunięty z trasy Eda Sheerana. Żydowski właściciel stadionu zagroził odwołaniem koncertów gwiazdora. Scena staje się formą oporu. Być może właśnie dlatego tym razem tak ważne stało się uciszenie mniemarkee
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Komentarze (29)
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te słowa nie są zbyt mądre w tym kontekście ( ͡º ͜ʖ͡º)
Komentarz usunięty przez autora
No i elegancko. Własciciel decyduje o swojej wlasności.
W p..dzie mam Izrael i Palestyne, bo oba kraje maja sporo za pazurami. Najwazniejsza jest Europa, ktora obecnie sprzedajemy pod plaszczykiem rownouprawnienia. 12 września 1683 obronilismy Europe przed naplywem Islamistow a dzis oddajemy bez oporu a nawet zachecamy slowami takiego pajaca