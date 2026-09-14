Przez takich jak ten Macklemore w Europie bedziemy swiadkami przejmowania wladzy przez Islamistow....Chlop nie ma zadnego, k---a, pojecia o tym skad wzial sie konflikt izralesko-palestynski i jak wiekszosc ameb zabiera glos...

W p..dzie mam Izrael i Palestyne, bo oba kraje maja sporo za pazurami. Najwazniejsza jest Europa, ktora obecnie sprzedajemy pod plaszczykiem rownouprawnienia. 12 września 1683 obronilismy Europe przed naplywem Islamistow a dzis oddajemy bez oporu a nawet zachecamy slowami takiego pajaca Pokaż całość