Kiedyś myślałem, że w przyszłości będziemy mogli się zaczipować (lewakom) i mieć stały dostęp do internetu za pomocą mirkoukładu w mózgu, co sprawi, że tradycyjne nauczanie i testy znikną.

A tu wychodzi na to, że już są urządzenia rejestrujące obraz i rozwiązujące zadania. Jeszcze kwestia ukrycia słuchawki w uchu i można kończyć nawet studia.