Oslo zakazuje okularów z AI w szkołach. Obowiązuje przez cały dzień
Oslo zakazało używania przez uczniów inteligentnych okularów wyposażonych w kamerę i funkcje AI. Ograniczenie obowiązuje przez cały dzień szkolny i obejmuje cały system szkolny miasta. Władze tłumaczą decyzję obawami przed potajemnym nagrywaniem uczniówconcordia00
- #
- #
- #
- #
- #
- 13
- Odpowiedz
Komentarze (13)
najlepsze
A tu wychodzi na to, że już są urządzenia rejestrujące obraz i rozwiązujące zadania. Jeszcze kwestia ukrycia słuchawki w uchu i można kończyć nawet studia.