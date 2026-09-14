Miał pracować 72 godziny na dobę. Śledztwo w sprawie lekarza zawieszone
Prokuratura Okręgowa w Elblągu bezterminowo zawiesiła śledztwo dotyczące rozliczeń ze szpitalem w Braniewie chirurga, który według dotychczasowych ustaleń miał wykazywać, że pracował w tej placówce 72 godziny w ciągu doby. Zarabiał 1,8 mln zł rocznie. Śledczy czekają na opinię biegłego.donatakoraki
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Komentarze (38)
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biegły będzie stał z zegarem z kukułką pod szpitalem i zapisywał ile godzin jest w roku?
Bareja to jednak był prorok.
Jeszcze kanalie będą pouczać, że czegoś nie rozumiesz.
Bantustan je banany