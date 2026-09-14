Ale wiecie że w Polsce już od dawna obowiązują dużo bardziej restrykcyjne przepisy? Nie wiecie, bo pewnie nigdy nie próbowaliście kupić złota. Przy każdej kwocie trzeba w Polsce podać dane osobowe. Co prawda przy niższych kwotach w teorii nie muszą wymagać od was dowodu, ale w praktyce każdy wymaga i zapisuje sobie skan dowodu.