Nowe zasady ograniczą anonimowy zakup złota
Od lipca 2027 r. unijne przepisy zaostrzą zasady zakupu złota. Transakcje gotówkowe powyżej 10 tys. euro będą zakazane, a przy płatnościach przekraczających 3 tys. euro konieczna będzie identyfikacja klienta.the-great-reset
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Komentarze (42)
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@dobry-informatyg: Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem.
Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą.
Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą.
Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem.
Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było.
@michalbialekwewlasnejosobie:
Ja jako zwolennik Unii też przyznaje, że Unia bierze się za zbyt wiele sfer życia.
Unia miała w założeniach być wspólnym rynkiem, zapewnić wolność podróżowania, handlu etc.
Niestety z każdym rokiem coraz więcej regulacji/ograniczeń. Nie w ten kierunek powinno to iść.