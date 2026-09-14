Chciałem się podzielić z w mojej opinii dposobem obchodzeniem prawa i realizacja reklamacji z tytułu rękojmi/niezgodnosci przez Media Expert.

A pisze tej post, bo twierdziłem że kupując w wielkiej sieci handlowej, realizacja reklamacji przebiegnie równie sprawnie jak zakup. W Media Expert wydałem naprawdę dużo pieniędzy przez okres od którego robię tam zakupy. Po prostu sądziłem że warto czasami dopłacić do produktu aby obsługę posprzedazowa mieć zapewnioną zgodnie z moimi oczekiwaniami. No ale, chyba się myliłem.

Do rzeczy, kupiłem czajnik Xiaomi, w 2025 roku, kilka dni przed upływem roku, zgłosiłem reklamacje ponieważ czajnik losowo zaczął pokazywać temperaturę, pojawiaj się błąd i czajnik przestawał grzać i dodatkowo na dnie czajnika zaczęła pojawiać się korozja.

12.08.2026 - zgłoszone reklamacja

18.08.2026 - odbiera kurier

26.08.2026 - dostaje maila z tytułem DECYZJA w sprawie - czytam maila i nie wierzę, po pierwsze zmienili sobie moje żądanie - z wymiany na wolny od wad, na naprawę. No ale dlaczego? Skoro to konsument wybiera formę realizacji zgłoszenia - a że produkt jest nadal dostępny, to nie widzę tutaj problemu z jego wymiana. Z tego co ja interpretuje ustawe, to właśnie ustawa nakazuje informacje z decyzją w ciągu 14 dni od zgłoszenia - no i tu jest właśnie to obejście systemu (oczywiście w mojej opinii) - wysłanie maila zatytułowanego jako decyzja, a decyzja nie jest. A to że odesłali sobie na ekspertyzę to ich wewnętrzna procedura.

Podczas reklamacji, miałem do wyboru bezpośredni kontakt z gwarantem - skontaktowałem się z gwarantem, który był wskazany przez sklep Media Expert - po podaniu numeru seryjnego, otrzymałem informację że nie są gwarantem, bo kraj dystrybucji czajnika to X kraj i z tego tytułu dostałem odmowę. Dlatego byłem zmuszony skorzystać z procedury odsyłając bezpośrednio do Media Expert.

27.08.2026 - informacja że jest w autoryzowanym serwisie (komentarz rozszerzony wyżej). No i ten status wisi do dziś 14.09.2026.

Poniżej historia statusów.

Może ktoś z ME przeczyta wpis. Zgodnie również również z "Ustawa mówi, że sprzedawca ma dokonać naprawy albo wymiany w rozsądnym czasie od momentu poinformowania go o niezgodności i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, z uwzględnieniem rodzaju towaru i celu jego zakupu." A tutaj, sprzęt czeka chyba aż wygrzebia go z kontenera, albo znajdą go gdzieś w rzeczach zaginionych.