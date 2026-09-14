Chciałem się podzielić z w mojej opinii dposobem obchodzeniem prawa i realizacja reklamacji z tytułu rękojmi/niezgodnosci przez Media Expert.
A pisze tej post, bo twierdziłem że kupując w wielkiej sieci handlowej, realizacja reklamacji przebiegnie równie sprawnie jak zakup. W Media Expert wydałem naprawdę dużo pieniędzy przez okres od którego robię tam zakupy. Po prostu sądziłem że warto czasami dopłacić do produktu aby obsługę posprzedazowa mieć zapewnioną zgodnie z moimi oczekiwaniami. No ale, chyba się myliłem.
Do rzeczy, kupiłem czajnik Xiaomi, w 2025 roku, kilka dni przed upływem roku, zgłosiłem reklamacje ponieważ czajnik losowo zaczął pokazywać temperaturę, pojawiaj się błąd i czajnik przestawał grzać i dodatkowo na dnie czajnika zaczęła pojawiać się korozja.
12.08.2026 - zgłoszone reklamacja
18.08.2026 - odbiera kurier
26.08.2026 - dostaje maila z tytułem DECYZJA w sprawie - czytam maila i nie wierzę, po pierwsze zmienili sobie moje żądanie - z wymiany na wolny od wad, na naprawę. No ale dlaczego? Skoro to konsument wybiera formę realizacji zgłoszenia - a że produkt jest nadal dostępny, to nie widzę tutaj problemu z jego wymiana. Z tego co ja interpretuje ustawe, to właśnie ustawa nakazuje informacje z decyzją w ciągu 14 dni od zgłoszenia - no i tu jest właśnie to obejście systemu (oczywiście w mojej opinii) - wysłanie maila zatytułowanego jako decyzja, a decyzja nie jest. A to że odesłali sobie na ekspertyzę to ich wewnętrzna procedura.
Podczas reklamacji, miałem do wyboru bezpośredni kontakt z gwarantem - skontaktowałem się z gwarantem, który był wskazany przez sklep Media Expert - po podaniu numeru seryjnego, otrzymałem informację że nie są gwarantem, bo kraj dystrybucji czajnika to X kraj i z tego tytułu dostałem odmowę. Dlatego byłem zmuszony skorzystać z procedury odsyłając bezpośrednio do Media Expert.
27.08.2026 - informacja że jest w autoryzowanym serwisie (komentarz rozszerzony wyżej). No i ten status wisi do dziś 14.09.2026.
Poniżej historia statusów.
Może ktoś z ME przeczyta wpis. Zgodnie również również z "Ustawa mówi, że sprzedawca ma dokonać naprawy albo wymiany w rozsądnym czasie od momentu poinformowania go o niezgodności i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, z uwzględnieniem rodzaju towaru i celu jego zakupu." A tutaj, sprzęt czeka chyba aż wygrzebia go z kontenera, albo znajdą go gdzieś w rzeczach zaginionych.
Czy nie uważacie że Media Expert nadużywa swojej pozycji? Ja wiem że w Media Expert nie zrobię już kolejnych zakupów.
Komentarze (28)
najlepsze
Jeżeli chodzi o postępowanie ME to przy pierwszej naprawie wg ustawy to sprzedawca wybiera forme obsługi zgłoszenia. Możesz poprosić o wymianę ale z reguły sprzedawca wybierze naprawę bo to dla niego
To akurat
Reklamowałem telewizor i czekałem kiedy mnie pracownik zapyta z jakiego tytułu zgłoszenie. Ten zadawał pytania, pisał, myślał aż podał mi kartkę i powiedział, że gotowe. Sprawdziłem a tam zgłoszenie z tytułu gwarancji. Powiedziałem, że nie zgadzam się na to. Pracownik tłumaczył
"Dzień dobry,
odnoszę się do Państwa wiadomości, w której wskazują Państwo, że „decyzję przekazano w dniu xxxx-xx-xx” oraz że wniesione żądanie nie może zostać uwzględnione.
Pragnę
W najbliższym czasie będę kupował AGD do całego mieszkania i o ile nie wiem jeszcze gdzie kupię, tak wiem że ten sklep będę omijał szerokim łukiem.
Kupiłem Playstation 5 - Przez internet odbiór w sklepie do godziny. Konsola okazała się wadliwa (głośny i uciążliwy pisk przy większym obciążeniu). Zaniosłem konsole na wymianę / zwrot. Obsługiwał mnie jakiś młody Pan który normalnie zaczął robić procedurę zwroty, a nagle zjawiła się menadżerka i zablokowała zwrot. Mówiła, żeby iść do Sony i tam zgłosić konsolę, że oni nie przyjmą jej etc. Powoływanie się