Może jednak powinien wygrać kolejną kadencję? Facet wykonuje krecią robotę dla USA: udało mu się zmobilizować Europę do zbrojeń, skutecznie obniżył autorytet Stanów, no i nagle wszyscy szukają alternatyw od amerykańskich big techów (i nie chodzi tu tylko o MS). Wady są już poważniejsze, ale w dłuższej perspektywie czasu Europa i świat może na nim skorzystać.