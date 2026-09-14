Międzynarodowy Trybunał Karny pozbywa się oprogramowania USA. Chcą niezależności
Międzynarodowy Trybunał Karny podjął decyzję o pozbyciu się wszystkich systemów informatycznych należących do firm podległych USA. To efekt sankcji nałożonych przez Trumpa na sędziów MTK za wydanie listu gończego za premierem Izraela. MTK chce niezależności od oprogramowania i chmury z USA.jestemjakijestem1212
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Komentarze (14)
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Ewentualnie zapłacić dobrze Iranowi za zbombardowanie serwerów w państwie leżącym gdzie chce.
Problem jednak zrobienia tego w całej EU, a tutaj są różne interesy, łapówki itd. Taka Polska siedziała w kasie MS i stąd wszędzie Windows.
Ale śmiesznie to będzie jak nie przeyebie tych wyborów połówkowych z kretesem. To już będzie idiokracja 100%.
https://wykop.pl/link/7903651/czy-office-eu-to-scam
Czy Office.EU to scam?