Skandal w Koszalinie. Znana sędzia zatrzymana. Odmówiła badania alkomatem
Policja w Koszalinie zatrzymała kobietę podejrzewaną o jazdę pod wpływem alkoholu. Szybko wyszło na jaw, że za kierownicą Renault siedziała znana sędzia lokalnego sądu okręgowego. Ponieważ zasłoniła się immunitetem i odmówiła badania alkomatem, śledczy musieli pobrać od niej krew.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
To trzeba umić. Specjaliści od majtasia tak majtaczyli, że się mało o własne nogi nie potykali.
Bantustan je banany.
Bo tu wynik jest za 1-3 dni https://diag.pl/sklep/badania/etanol-ilosciowo/
Z doświadczenia wiem że jak tak piszą 1-3 dni, to przy pobraniu rano wynik jest po południu, max następnego dnia.
Czyli badanie zapewne można wykonać nawet na poczekaniu.
Zgaduję że za te trzy tygodnie to się okaże że jednak wynik niejednoznaczny i nic się nie udało ustalić ;)
21 wiek, państwo w środku EU, domkratyczne
OSOBA PUBLICZNA, FUNKCJONARIUSZ APARAT PAŃŚTWA ODMAWIA PODSTAWY PODSTAW - CZYLI BADANIA ALKOMATEM
sama k---a odmowa badania znaczy że masz coś do ukrycia, badanie alkomatem to błachostka a nie jakieś ograniczanie praw, bada się alkomatem nawet w pracy jak idziesz pracować na maszynie....
Normalnie jak w Pierre'dolonym folwarku zwierzęcym. Aż się nie chce rano oczu otwierać i z domu wychodzić.
Im głośniejsze nazwisko albo stanowisko, tym więcej kamer, papirologii i ryzyka, że jakakolwiek "ulga” skończyłaby się dla nich postępowaniem dyscyplinarnym
Alkomat pokazuje cyfry, procedura rusza i nagle cała rozpoznawalność zamiast pomóc, ściąga na głowę nagłówki we wszystkich portalach( ͡~ ͜ʖ ͡°)(ʘ‿ʘ)
/
Skoro na