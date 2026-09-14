Czy ty wiesz, kim ja jestem?”, ale alkomat jak na złość nie ma pamięci do twarzy ani funkcji rozpoznawania gwiazd lokalnego wymiaru sprawiedliwości( ͡ ~ ͜ ʖ ͡ ° )



Im głośniejsze nazwisko albo stanowisko, tym więcej kamer, papirologii i ryzyka, że jakakolwiek "ulga” skończyłaby się dla nich postępowaniem dyscyplinarnym

Alkomat pokazuje cyfry, procedura rusza i nagle cała rozpoznawalność zamiast pomóc, ściąga na głowę nagłówki we wszystkich portalach( ͡ ~ ͜ ʖ ͡ ° )( ʘ ‿ ʘ )

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