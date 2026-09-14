Bohater afery w Szpitalu Południowym leczy pod Warszawą. "Ma do tego prawo"
Dawid Kacprzyk, bohater afery w Szpitalu Południowym, gdzie bez specjalizacji kierował SOR-em i zarobił 1,6 mln zł, przyjmuje dziś pacjentów w Jaktorowie pod Grodziskiem Mazowieckim. - Pan doktor u nas pracuje - potwierdziła Wirtualnej Polsce rejestracja przychodni. Naczelna Izba Lekarska od trzechKapitanTorpedal
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Komentarze (29)
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a tu jakoś kurcze nic
@Chris_Karczynski: raczej dlatego że nie była obsadzona lobbującą kastą lekarską, która próbuje trzymać wszystkich za jaja
@mr-robot78: na pewno nie tak grube te wały są jak te patriotyczne, prawackie
jak powiedział, to zrobi xd