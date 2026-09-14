To zielone światło dla zorganizowanych grup przestępczych rabujących polskie szpitale i system ochrony zdrowia. Ten kraj nadal mentalnie tkwi w komunie, a struktury państwa są sklecone z gówna i patyków. Coraz więcej ludzi ma w chuju tę szopkę i odmawia chodzenia na wybory i legitymizowania swoimi głosami tej postmagdalenkowej bandy gudłajów. C--j wam w dupę nygusy.