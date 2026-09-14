Agresywne psy zagryzły pięć owiec
Dwa agresywne psy sforsowały ogrodzenie zagrody i zaatakowały owce. Zagryzionych zostało pięć zwierząt, a dwie są w trakcie leczenia. Tylko w tym roku doszło do trzech ataków na owce w tym gospodarstwie. Psy najprawdopodobniej mają właścicielaWincyyyyj
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Komentarze (18)
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"Apelujemy do rozsądek podczas opieki nad zwierzętami - powiedział nam asp. szt. Mariusz Kowalski, oficer prasowy KPP w Łęczycy."
Cudownie.
Człowiek na swojej posesji powinien mieć bezwzględne prawo obrony swojej jak i swojego mienia i zwierząt.
Każdy już sobie sam zrobi porządek z tymi co chcą mu zabrać co jego.