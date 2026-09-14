"pomimo prób wyłapania zwierząt nie udało się ich schwytać"

"Apelujemy do rozsądek podczas opieki nad zwierzętami - powiedział nam asp. szt. Mariusz Kowalski, oficer prasowy KPP w Łęczycy."



Cudownie.

Człowiek na swojej posesji powinien mieć bezwzględne prawo obrony swojej jak i swojego mienia i zwierząt.

Każdy już sobie sam zrobi porządek z tymi co chcą mu zabrać co jego.