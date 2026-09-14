BMW zderzyło się z autobusem. Trzy młode osoby zginęły na miejscu
Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Samochód BMW zderzył się z autobusem PKS. Autem podróżowały trzy młode osoby 19-letni kierowca oraz dwoje 20-letnich pasażerów. Cała trójka poniosła śmierć na miejscu. Autobusem podróżowało pięć osób.InfoMagazyn
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 61
- Odpowiedz
Komentarze (61)
najlepsze
Hmmmm...? Gdyby tak mieć szklaną kulę która by pokazała CO BYŁO GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ WYPADKU ?
No nic, chyba nigdy się nie dowiemy.
A nie, czekaj. ZAPIERDA_LAL.
Mental z-----------a też siedzi w busiarzach. Najtańszy rollercoaster w Polsce to przejażdżka minibusem po Bieszczadach. W dupie mają bezpieczeństwo, każdy myśli, że jest Kubicą. Policja ogniem powinna to wyplenić, ale jak Konfitura wielokrotnie pokazał, też mają systemowo w dupie.
Niektórzy wiedzą jak zaimponować dziewczynie.
Zaraz wyjdzie, że Putin poznał jakąś dupę na Tinderze i żeby jej zaimponować to wywołał wojnę
( ͡° ͜ʖ ͡°)
- Oj Pioter... tyle lat wyrzeczń, tyle jedzenia, prądu i wszystko w piach. A może jednak to nie był dobry pomysł żebyś sobie kupił BMW? Może jakbyś jakąś Pandą jeżdził to by nie było tego wypadku?
Może ktoś rzucił jakiś urok, i się kierownica sie zablokowała?
Gdzież to tak, ja po pijanemu jawami, emzetami i nigdy wypadków nie było....
Obstawiam 200 na godzinę starym bawarskim szrotem i nierówne hamowanie (róże zużycie klocków na osiach)