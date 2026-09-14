Co musi teraz czuć rodzic tego kierowcy?

- Oj Pioter... tyle lat wyrzeczń, tyle jedzenia, prądu i wszystko w piach. A może jednak to nie był dobry pomysł żebyś sobie kupił BMW? Może jakbyś jakąś Pandą jeżdził to by nie było tego wypadku?

Może ktoś rzucił jakiś urok, i się kierownica sie zablokowała?

Gdzież to tak, ja po pijanemu jawami, emzetami i nigdy wypadków nie było....