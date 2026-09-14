Powiem tak, sam miałem rok temu epizod, że przepracowałem kilka miechów za friko żeby ogarnąć wiedzę i załapać się do branży. Robiłem praktycznie te same zadania co mid deweloperzy w tej samej firmie tylko oni mieli płacone a ja nie. Dało mi to dużo jeśli chodzi o poznanie pracy od środka. Finalnie po tym okresie próbnym firma mi podziękowała bo powiedzieli że aktualnie nie mają budżetu na rekrutację. Płatną pracę znalazłem za Pokaż całość