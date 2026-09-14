Kryzys IT: Firma szuka studentów informatyki do pracy za darmo
Startup AI szuka studenta informatyki, matematyki lub fizyki do klikania w zdjęcia tablic i wzorów przez min. 4h/dzień, 3 miesiące. Zero złotówek, za to "rozwój" i "brak zbędnych procedur". Anotujesz dane, na których ktoś inny zarobi miliony. Witamy w polskim IT.BlackpillMonster
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Komentarze (47)
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@DziendobryMireczku: gorzej, nie widziałem hindusa co by pracował za 0
Każdej kobiecie płaciłeś?
Dodatkowo jestem pewny, że ma tu konto ten ktoś 😎