Porodówki trzeba likwidować bo porodów coraz mniej, ale jakoś coraz mniej ludności i coraz mniej ludzi w wieku produkcyjnym nie powoduje likwidacji urzędów i zmniejszenia liczby urzędników do ich obsługi, chociaż po drodze mieliśmy cyfryzację i jeszcze teraz AI.



Kolejny czynnik zmniejszający dzietność w wymierającym kraju zapewniony, a ci co zostali w wieku produkcyjnym nie dość że utrzymują coraz więcej emerytów to jeszcze coraz więcej darmozjadów na państwowej posadce w służbie cywilnej Pokaż całość