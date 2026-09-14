NFZ płaci 50 proc. za likwidację oddziału. Na najnowszej liście głównie porodówk
Ginekologii i położnictwo oraz chirurgia na czele listy oddziałów do przekształcenia. 43 szpitale zgłosiły wniosek o zlistarnak
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Ginekologii i położnictwo oraz chirurgia na czele listy oddziałów do przekształcenia. 43 szpitale zgłosiły wniosek o zlistarnak
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Komentarze (27)
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Kolejny czynnik zmniejszający dzietność w wymierającym kraju zapewniony, a ci co zostali w wieku produkcyjnym nie dość że utrzymują coraz więcej emerytów to jeszcze coraz więcej darmozjadów na państwowej posadce w służbie cywilnej
Nie chciałbym żeby urodziło się w drugim konkurencyjnym mieście, ale też jeździć gdzieś daleko itd.? No nieee.
Nie jest to oczywiście najważniejsze, ale istotne.
Serio uważasz że tylko w Warszawie powinny rodzić się dzieci?