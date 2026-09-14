Ponad połowę nowej muzyki tworzy AI. Nawet 85 proc. odtworzeń generują boty
W szczytowym momencie ponad 50 proc. nowych utworów przesyłanych każdego dnia do Deezer było w całości generowanych przez AI. Deezer wykrył, że nawet 85 proc. odsłuchów muzyki całkowicie wygenerowanej przez AI było fałszywych i wyłączył je z rozliczeń tantiem.Skarbiec_Biz
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Komentarze (73)
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@theximon: koszt krańcowy slopu wynosi zero. Dobra muzyka czy w ogóle ludzka muzyka nie obroni się sama, slop ją wyprze jak gorszy pieniądz wypiera lepszy.
@noHuman: Ale co się opłaca? Firmy AI jadą na kreatywnej księgowości i przepalaniu pieniędzy m.in. z budżetu państwa. W ubiegłym roku takie OpenAI było 20 miliardów dolarów pod kreską.
Co za ćwierćinteligent :D
Dlatego będą mocno pchać dowody/ID i ujawnianie tożsamości w internecie - chcą być pewni że to prawdziwa osoba a nie bot który sobie crawluje po necie.
@DuchZoliborza: A 30 lat później mieliśmy profesjonalnego stacza kolejkowego, pana Tadzia. Ktoś go jeszcze pamięta?
@tomilipin: To twoje wrażenie, a nie ekspertyza. Zdecyduj się czy masz kompetencje, aby mówić, że dany utwór jest dobry. Anegdotki przygód z dziewczyną niewiele wnoszą do dyskusji.
i tak się to skończy we wszystkich serwisach.