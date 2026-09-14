Izraelski minister kultury chce odebrać obywatelstwo twórcom filmu "NAZA"
Film, który w sobotę otrzymał Nagrodę Specjalną Jury na festiwalu w Wenecji, przedstawia relacje izraelskich wojskowych dotyczące systemów i procedur wykorzystywanych przez izraelską armię do namierzania i zabijania cywilów w Strefie Gazy.zwora
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 27
- Odpowiedz
Komentarze (27)
najlepsze
Tyle punktów! Tyle ocen! Oburzające!
https://www.pap.pl/aktualnosci/drastyczny-pokaz-dla-dziennikarzy-ambasada-izraela-pokazala-film-o-ostatnich-zbrodniach
Hamasu