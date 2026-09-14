W sumie ciekaw jestem co oni chcą osiągnąć i czy ktoś to przeliczył. Osobiście jestem z grupy cebulakow co mogą czekać na obniżkę nawet i rok albo dłużej na większość tytułów bo zwykle jest dużo alternatyw i rzadko zdazy się żeby się na coś napalać. Rozumiem że u mnie te ceny dynamiczne nie zadziałają tak że będą mi obniżać ceny gier żebym cokolwiek kupił i stracą całkiem klienta, skupiając się na osobach Pokaż całość