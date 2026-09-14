PlayStation Store podnosi ceny gier po zalogowaniu
Sony testuje dynamiczne ceny na PSN. Cena Star Wars Jedi: Survivor zmieniła.sie po zalogowaniu. Zgadnijcie w którą stronę.obieq
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Sony testuje dynamiczne ceny na PSN. Cena Star Wars Jedi: Survivor zmieniła.sie po zalogowaniu. Zgadnijcie w którą stronę.obieq
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Komentarze (48)
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@Ralphs: No na pewno tylko $ony jest skuszone wizją dynamicznych cen i żadna inna korporacja się nie ośmieli xD
Do
Gry AAA rok po premierze za 200 zł nadal w górę tylko dostępne to będzie