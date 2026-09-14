Allegro otwiera biuro w Shenzhen, żeby pilnować chińskich sprzedawców
Allegro zakłada biuro w Shenzhen i chce weryfikować chińskich dostawców bez pośredników. Chodzi o zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa produktów na rynkach w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Pytanie, czy to realnie podniesie jakość ofert, czy zostanie na papierze.real_scoria
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Komentarze (39)
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@new-object: bo może chcą zabrać trochę tortu aliexpressowi czy temu. Bo jakby nie patrzeć mogą to zrobić.
Chcą po prostu pominąć pośredników i sami będą popychali chiński szit :)
@jedzbudynie: Na jakiej podstawie?
Kogo tam obchodzi pilnowanie sprzedawców.
wysłalem im
jak sami mogą być tym "pośrednikiem" głównym dropshiperem z Chin
pomysl 10/10
i jakieś magazyny w PL by obchodzić cła
poza tym dokładnie wiedzą co i jak się sprzedaje i czego pilnować ;)))))
od lat mówi się żeby allegro w------o chińskich sprzedawców bo nie po to człowiek szuka na allegro żeby ściągać z chin zamiast kupić na aliexpress - a ci k---a biuro w chinach otwierają, no ja jebię