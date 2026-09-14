Jak oni planują to zrobić? Z tego artykułu nie wynika jakie działania mają podjąć. Chińczycy wystawiają się z różnych kont i niewiadomo czy jest to pośrednik czy może już "źródło". Jak planują wymusić cokolwiek na chińskich sprzedawcach? Allegro ma taki syf w swoim katalogu, że EAN producenta może być wykorzystany jako cokolwiek i sam gdy wystawiałem np imadło to podpinało mi po EANIE puzzle bo ktoś sobie wpisał taki sam. Własnego podwórka Pokaż całość