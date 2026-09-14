59 lat temu Pawlak i Kargul weszli do kin. Premiera Samych swoich
15 września 1967 roku odbyła się premiera Samych swoich, komedii Sylwestra Chęcińskiego według scenariusza Andrzeja Mularczyka, z muzyką Wojciecha Kilara. Historia zwaśnionych sąsiadów z Kresów, przesiedlonych na Ziemie Odzyskane, dała polszczyźnie zestaw cytatów, które działają do dziś.real_scoria
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Komentarze (51)
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Wiem, że tego jest więcej, ale te dwa pierwsze filmy najbardziej zapamiętałem.
"Rower niemiecki, a kot z miasta Łodzi pochodzi!" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Mam pytanie - czy film został pokolorowany w latach późniejszych? Czy mój umysł pamięta go jako kolorowy, a był czarno biały?
@galicjanin: premierowa emisja miała miejsce w wielkanoc 2001 albo 2002.
Na tamte czasy to było podobne wydarzenie jak premiera Titanica w TV.