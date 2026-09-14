Ponad 100 tysięcy złotych rocznie za kilka kartonów. Tak PPWR może zabić eksport
Unia Europejska chce ograniczyć ilość odpadów opakowaniowych. Cel zasadniczo ciężko kwestionować. Problem zaczyna się wtedy, gdy regulacja mająca zmienić sposób pakowania produktów zaczyna tworzyć kolejną warstwę administracji, szczególnie dotkliwą dla najmniejszych przedsiębiorców.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (33)
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No bo skoro za zagospodarowanie opakowania płaci producent, sprzedawca, a na końcu ja i tak płacę za odbiór śmieci (które w 95% są opakowaniami) to czy my tu czasem pod przykrywką tzw. "ekologii" nie płacimy
Szkoda tylko że zamiast zwiększać podatki to się zadłużamy. Polacy wyższe podatki by od razu odczuli a a długu nawet nie widzą. Widzą jak Polska się zmieniła od czasu do wejścia do UE ale nie widzą jak zmienił się dług publiczny albo wpłaty i wypłaty do ZUS
Moja dziewczyna chciała w tym roku jakieś tam skórzane rzeczy robić (znaczy się coś tam robi ale po znajomych hobbystycznie sprzedaje z poleceń) i chciała założyć
@wredny_bombelek: Unia europejska istnieje tylko w jednym celu - żeby zniszczyć cywilizacje białego człowieka, nie masz mieć firmy, nie masz mieć pieniędzy przez nowe podatki i zamknięty rynek a najlepiej to jakby cie jakiś imigrant zadźgał i zajął twoje miejsce i na tym się skupia 100% polityki uni europejskiej. Celem jest to żeby państwo które
te bzdurne przepisy ta kampania wyborcza dla ruchów antyunijnych
https://strefabiznesu.pl/dexit-juz-nie-jest-political-fiction-polska-ma-wiele-do-stracenia/ar/c3p2-29332231
@armin-van-kutonger: Cały reżim europejskim i wszystko co robi od conajmniej 15 lat to jedena wielka kampania dla ruchów antyunijnych, ale fajno-europejczyków można mocniej upokarzać xD To najtwardszy elektorat.