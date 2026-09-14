Chyba nie przypadkowo tu i tam odpadami zajmują się mafie. Bo ja jako konsument, który nie rozumie tych przepisów (a wychodzi na to, że nie tylko ja) mam pytanie: czy ktoś tu nas nie dumą na kasę?

No bo skoro za zagospodarowanie opakowania płaci producent, sprzedawca, a na końcu ja i tak płacę za odbiór śmieci (które w 95% są opakowaniami) to czy my tu czasem pod przykrywką tzw. "ekologii" nie płacimy Pokaż całość