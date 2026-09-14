Dochód bezwarunkowy* i nie będzie w tym nic złego. Pora przejść na model że podstawowe utrzymanie, przysłowiowe rachunki i jedzenie będzie zapewnione a praca to będzie wysoce nieregularna na takie rzeczy jak smartfon, laptop, samochód czy mieszkanie.**



* finansowany z podatków od wartości ziemi, emisji i wydobycia surowców zgodnie z paradygmatem że skoro państwo jest własnością wspólną obywateli którą mają obowiązek bronić w czasie wojny to każdemu należy się działka z zasobów Pokaż całość