Hity

tygodnia

Natalia - cała historia
Natalia - cała historia
6062
Francja rezygnuje z systemu kaucyjnego
Francja rezygnuje z systemu kaucyjnego
3177
Pakiet biurowy bez AI bije rekordy. LibreOffice w kilka dni ma miliony pobrań
Pakiet biurowy bez AI bije rekordy. LibreOffice w kilka dni ma miliony pobrań
2090
Rekord zadłużenia w PL - jest gorzej niż w pandemii. ( +154 MILIARDY zł długu)
Rekord zadłużenia w PL - jest gorzej niż w pandemii. ( +154 MILIARDY zł długu)
1691
Barbara Mróz-Gorgoń nadal pracuje na uczelni
1622

Powiązane tagi