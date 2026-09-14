Uberyzacja rynku pracy. Śmieciówki i algorytmy zamiast etatu to przyszłość branż
Model znany z przewozów i dostaw jedzenia coraz mocniej wchodzi do biur, korporacji i zawodów kreatywnych. Pracownicy tracą jakiekolwiek prawa, a o ich stawkach i grafiku zaczynają decydować algorytmy korporacji, z którymi nie ma nawet jak negocjować.kocurek66
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Komentarze (24)
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@chmiels: malo kogo było stać wydawać pieniądze na dowóz ...
* finansowany z podatków od wartości ziemi, emisji i wydobycia surowców zgodnie z paradygmatem że skoro państwo jest własnością wspólną obywateli którą mają obowiązek bronić w czasie wojny to każdemu należy się działka z zasobów
@Nixxx2000:
Spoko, w końcu kiedyś dorośniesz, założysz rodzinę i zrozumiesz, że tu nie chodzi o mentalność PRLu tylko podstawową ludzką potrzebę zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa.