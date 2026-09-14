UOKiK: Biedronka blokowała kierowcom zmianę pracy. 525 mln zł kary
Według UOKiK Jeronimo Martins Polska koordynowało zmowę 29 przewoźników: kierowca bez zgody dotychczasowego szefa trafiał na kilkumiesięczną blokadę. Praktyka z lat 2017-2024 wpływała na warunki zatrudnienia kilku tysięcy kierowców.Palinek
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Komentarze (62)
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Zapytaj pracwonikow Biedry czy maja poczucie rownowagi w tej kwestii.
Ten sam problem ze śmiesznymi karami dla Facebooka i Google.
Kwota oszczednosci, ryzyko przypalu, kwota kary
;)
Sąd cywilny w Polsce to jest żart.
Kary nałożone na przedsiębiorców
Jeronimo Martins Polska - 525 535 050 zł,
Euro Finannce - 6 727 000 zł,