Zastanawiam sie nad jednym. Przed 2022r byl korzystny system rozliczania PV gdzie 80proc nadwyzki energii "gromadzil" ZE i oddawal w czasie niedoboru. 10kWp wystarczylo aby wyjsc na zero przy niewielkim, dobrze ocieplonym domu z PC no ale zmieniono ten system bo pewnie sie nie spinal dla energetyki? A co gdyby w jakis sposob inwestowano w zapory wodne i sieci przesylowe, ktore w wodzie gromadzilyby nadwyzki energii z lata na zimę? Cos jak Pokaż całość