Fuzja jądrowa czy uda się rozpalić mikrosłońce i zmienić cywilizację?
Naukowcy i inżynierowie od lat pracują nad opanowaniem fuzji jądrowej. Reakcji, która napędza gwiazdy. To niezwykle trudne technologicznie, ale jeśli się uda jako ludzkość możemy uzyskać dostęp do super taniej i czystej energii. To będzie prawdziwy game changer.CzytamBomoge
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Komentarze (34)
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@Zbieraczchru: Nie słuchałem podkastu, zrobię to kiedyś w wolniejszym czasie, ale tam na pewno mówili o zimnej fuzji? Bo na razie zimna fuzja, to SF, i nie ma w praktyce żadnych perspektyw by kiedykolwiek się ziściła. Fuzja jądrowa jak najbardziej, ale prawdopodobnie jeszcze za 50 lat będziemy 50 lat od przemysłowej produkcji.
Ogólnie się z Tobą zgadzam, że na razie powinniśmy jeszcze bardziej rozwijać i
FUZJA-SRUZJA