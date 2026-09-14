Ptaki inaczej - czym się narkotyzują i czyjego moczu się boją?
Nie tylko drapieżniki polują na ptaki. Modliszki potrafią schwytać nawet kolibra, a w polskich gniazdach pojawia się niepozorny, ale groźny ślimak. Dlaczego ptaki nie rozpoznają go jako zagrożenia?koral_koloru_koralowego
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Komentarze (6)
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@widmo82: Jedynym rozwiązaniem, które daje 100% spokoju raz na zawsze, jest profesjonalna siatka balkonowa. Ptak po prostu fizycznie nie ma jak wlecieć.