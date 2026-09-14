"Wstrząsająca relacja z Niemiec. Irakijczyk włożył jej rękę w spodnie."
Bulwersujące wydarzenia w pociągu regionalnym w Niemczech. 18-letni mężczyzna miał molestować dwie 16-latki, a następnie uderzyć pięściami dwóch młodych pasażerów. Jeden z poszkodowanych prawdopodobnie doznał złamania nosa.ZionOfel
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Komentarze (15)
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Czyli będzie pioprawczak za rasizm, ze nie chciały się ubogacić kulturowo. Antygwalt przez zaniechanie.
będę miał dziką satysfakcję z katoli, bo jak uchwalali przepisy o znieważaniu uczuć religijnych to myśleli, że to będzie dotyczyć tylko fanów jezusa ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@PotwornyKogut: przecież już możesz a jak by cie ktoś chciał tknąć to masz prokuraturę i lewusów za sobą, zresztą w Warszawie już odwalają numery - link z 2023