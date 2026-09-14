ciakwa sprawa, bo w sumie gebelsy sa dumni ze swoich korzeni itp. Bylem niedawno w hotelu, gdzie na ich stronie moze nie znajdziesz info dot godzin sniadan, ale jest za to drzewo genealogiczne wlascicieli, w sumie pozytywna akcja. I co? Ich corka prowadza sie w chuscie na glowie z przybyszem z innego swiata. I nawet nie tyle "z" co "za" bo zawsze kilka krokow za nim kroczyła.