Niestety rozwiązanie nie przyjęło się

Niestety? To może fajnie wygląda, ale nie ma żadnych zalet względem odwracania głowicy. Już nie mówiąc o późniejszej podwójnej głowicy, gdzie wystarczyło puścić taśmę w drugą stronę. Mechanizm obracający całą kasetę zajmuje dużo miejsca, jest bardziej skomplikowany i droższy od późniejszych auto reversów.