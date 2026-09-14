Magnetofon który obraca kasetę za ciebie?
W 1972 roku, jeszcze przed upowszechnieniem funkcji auto-reverse, japońska firma Akai wprowadziła na rynek magnetofon, który sam obracał kasetę. Ten niezwykle skomplikowany mechanizm umożliwiał odsłuch obu stron bez konieczności wyjmowania i ręcznego odwracania kasety. Niestety rozwiązanie nie przyjEtyczna_Pogarda
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Komentarze (15)
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Niestety? To może fajnie wygląda, ale nie ma żadnych zalet względem odwracania głowicy. Już nie mówiąc o późniejszej podwójnej głowicy, gdzie wystarczyło puścić taśmę w drugą stronę. Mechanizm obracający całą kasetę zajmuje dużo miejsca, jest bardziej skomplikowany i droższy od późniejszych auto reversów.