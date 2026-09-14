Limes Inferior najważniejszą polską powieścią SF
Limes Inferior na czele złotej dziesiątki plebiscytu organizowanego przez Polską Fundację Fantastyki Naukowej. Powieść Zajdla o dystopijnym świecie przyszłości przebiła Solaris Lema i książki Dukaja.KubaGrom
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Komentarze (40)
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Warto jeszcze uświadomić sobie to że Zajdel napisał Limes Inferior w 1979.
I to dopiero jest przerażające jak bardzo jego wizja sprawdza się dzisiaj
„Limes Inferior”, Janusz A. Zajdel – 15,56%
„Solaris”, Stanisław Lem – 13,84%
„Niezwyciężony”, Stanisław Lem – 9,04%
„Lód”, Jacek Dukaj – 7,21%
PS. Lód to mi nie spasił - taka epopeja
1. Niezwyciężony
2. Limes
3. Solaris
Reszta to już szczegóły.
Dać jakiegoś dobrego reżysera i niech nakręci "Niezwyciężonego", albo by popsuł albo by było epicko. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
W Limes, szczególnie z dzisiejszej perspektywy rozbija mnie brak centralizacji tego systemu, która jest oczywista i naturalna - dziś każdy taki system jest scentralizowany, bo bez tego bardzo łatwo robić takie oszustwa jak się działy w powieści. W Paradyzji natomiast system jest centralny i dużo mocniej ingerujący w ludzi. Dużo bardziej przypomina to dzisiejszą rzeczywistość.
Za PRL-u świetnie działały kabarety wyśmiewające władzę, bazary, przemyt, a jak ktoś chciał walczyć na poważnie z systemem to smutni panowie byli gotowi na rozmowę lub przeprowadzenie delikwenta przez ścieżkę zdrowia...
Brak Perfekcyjnej w pierwszej trójce oznacza dla mnie, że część głosujących nie dała rady przebrnąć.
- Lisku, czy ty zjadasz moje kury?
- To nie ja!
a naprawdę to był on