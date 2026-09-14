Co kto lubi, poniżej punktacja. Dużo Lema - co jest oczywiste, Limes Inferior jest rzeczywiście dobre ale czy najlepsze? Lód Dukaja to ja nie wiem czy jest SF czy może bardziej fantasy, a jeżeli fantasy to dlaczego nie ma Sapkowskiego? A w ogóle z książek Dukaja to zazwyczaj wygrywają "Inne Pieśn" chociaż ja osobiście wolę twardą SF czyli "Perfekcyjna Niedskonałość" albo "Czarne Pieśni".



PS. Lód to mi nie spasił - taka epopeja Pokaż całość