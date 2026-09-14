To jest też pokłosie innego zjawiska.

Aplikowanie jest szybkie i proste, wielu ludzi "próbuje szczęścia" aplikując na pozycje na które nie mają kwalifikacji, nie spełniają nawet formalnych wymagań.



O ile na stanowiska takie zupełnie specjalistyczne - spawacz, programista, kierowca autobusu, to jeszcze jest pół biedy (chociaż i tu często zdarzają się ludzie bez wykształcenia, bez doświadczenia, aplikujący na pozycje specjalistów, bo "może się uda?")



Ale na te takie "stanowisko biurowe", to od zawsze był szał Pokaż całość