4 tys. CV na jedno ogłoszenie. O pracę biurową walczy średnio 157 osób
Na jedno ogłoszenie w OLX Praca przypadało w sierpniu średnio 40 zgłoszeń, a w zawodach biurowych aż 157. Rekordowe ogłoszenie zebrało 3975 aplikacji. Liczba ofert pracy spadła o 2 proc. r/r, a aktywność kandydatów zwiększyła się o 0,4 proc. Spadła też średnia pensja (o 2 proc.).Skarbiec_Biz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 89
- Odpowiedz
Komentarze (89)
najlepsze
I jeszcze pewnie było fikcyjne, żeby jedynie wysondować rynek. :D
ts tadam
Aplikowanie jest szybkie i proste, wielu ludzi "próbuje szczęścia" aplikując na pozycje na które nie mają kwalifikacji, nie spełniają nawet formalnych wymagań.
O ile na stanowiska takie zupełnie specjalistyczne - spawacz, programista, kierowca autobusu, to jeszcze jest pół biedy (chociaż i tu często zdarzają się ludzie bez wykształcenia, bez doświadczenia, aplikujący na pozycje specjalistów, bo "może się uda?")
Ale na te takie "stanowisko biurowe", to od zawsze był szał
Wtedy opadły klapki z oczu - pracodawcy tak samo często kręcą jak kandydaci. A to budżet niższy, a to inny zakres pracy,
O, raz to przerobiłem. Stanowisko identyczne z którego się przenosiłem, po prostu za dalekie dojazdy miałem. Tylko no na tyle "specjalistyczne", że znaleźć kogoś z tym konkretnym doświadczeniem na tym stanowisku to jak trafić w totka. Widełki podane i mi odpowiadały. Złożyłem CV, które kropka w kropkę pokrywało się z wymaganiami + inne dodatkowo na plus miałem. No ciężko by inaczej,
Tylko mi tu nie wyjeżdżaj że każdy może kłaść kafelki albo spawać
Problemem naszego rynku są niskie płace: często stanowiska specjalistyczne, inżynierskie z dużą odpowiedzialnością dostają oferty w stylu 9000 brutto. Największym odklejeniem jakie widziałem jest bycie kierownikiem sklepu typu stonka / lidl, gdzie za pełną
@Rzurek35: Ale to to całkiem duże widełki. U mnie w kochłozie znam osoby, które podchodzą pod 5.5k, ale już ponad 6k to tylko 3 osoby.
Mysle, ze wiekszosc pracownikow przestrzega prawa pracy.
Co do drugiej kwestii, nie mam wyrobionego zdania