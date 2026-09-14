Anetka weźmie tego urlopu ile wlezie a potem będzie płakać w social mediach, że Mariusz pracujący na tym samym stanowisku mając tyle samo expa dostał awans a ona nie. Media to podłapią a politycy ogłoszą kolejne parytety dla skrzywdzonych kobiet.



Nie pojmuje jak nie wstyd feministkom walczyć o takie rzeczy gdy mężczyźni w tym kraju są traktowani jak podludzie.