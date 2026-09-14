Urlop menstruacyjny w Polsce? Zdecydowana większość badanych kobiet "za"
Ponad 84 proc. uczestników badania opowiedziało się za wprowadzeniem urlopu menstruacyjnego. Największymi zwolennikami rozwiązania były kobiety, którym miesiączka szczególnie utrudniała codzienne funkcjonowanie i zdarzało się z jej powodu opuszczać pracę, szkołę lub inne zajęcia.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (212)
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A potem zdziwienie, że kobiety zarabiają mniej...
Nie pojmuje jak nie wstyd feministkom walczyć o takie rzeczy gdy mężczyźni w tym kraju są traktowani jak podludzie.
Jest takie fajne przysłowie, „Na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą” ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Ilirian: bo to populizm, a tego nikt się nie wstydzi
@przemocowiec: w tym kraju polskie białorycerzyki nadskakują tak bardzo, ze w zasadzie w imie wizji tzipy się samo-kastrują i pozwalają się ujeżdzać do woli ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bo dla feministki pieniądze się biorą z magicznego budżetu organizacji... albo męża.
I TRAFIŁEŚ W SEDNO. Stać go. Tak samo jak kobiety stać na dzień urlopu miesięcznie?