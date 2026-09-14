Nie jest to zła gra, ale do wiedźmina trochę jej brakuje. Pomimo tego, że BARDZO MNIE WCIĄGNĘŁA, to mam wrażenie, że jest to taka gra "ej, my jesteśmy od wiedźmina 3!!! Też potrafimy taką grę zrobić". Myślę, może mieli za mało ludzi i chcieli wydać grę przed GTA 6?



-Nie potrafię się wczuć jednak w postać Coena, tak jak w postać Geralta. Coen zachowuje się jak gówniarz (z drugiej strony w sumie Pokaż całość