Polskie The Blood of Dawnwalker hitem na całym świecie. Mamy konkretne dane
Twórcy polskiej gry The Blood of Dawnwalker mają powody do zadowolenia. Ich gra okazała się globalnym hitem.android_com_pl
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Twórcy polskiej gry The Blood of Dawnwalker mają powody do zadowolenia. Ich gra okazała się globalnym hitem.android_com_pl
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Komentarze (59)
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@real_scoria: nie wiem czy każdy gracz tak lubi. Ja generalnie lubię to poczucie, że nie wiem co gra ma jeszcze przede mną do zaoferowania. Jak znam wszystko w 100% to gra niestety traci swój urok
Tak czy owak to formuła gry wymusza na graczu konkretne zachowania a nie na odwrót.
@real_scoria: Trują dupsko o to strasznie. Śmieszne bo tyle razy słyszysz o gównianych grach AAA z otwartym światem gdzie masz checkliste contentu do odhaczenia albo o tym że Ciri jest w niebezpieczeństwie a Geralt gra w Gwinta to w końcu ktoś robi grę która unika takich problemów i gracze trują
@niko444: 260 ze steelbookiem :) No jakos super tanio to i tak nie jest :)
To jest pierwszą grą która stylem rozgrywki przypomina Fallout New Vegas. I o ile przegrywa z Baldura Gate czy Wiedźminem to pozostałe RPGi pokonuje lub jest tak samo dobra.
Poza tym argument
-Nie potrafię się wczuć jednak w postać Coena, tak jak w postać Geralta. Coen zachowuje się jak gówniarz (z drugiej strony w sumie