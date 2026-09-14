"Doktor Kacprzyk u nas nie pracuje". Szpital reaguje na wpis lekarza w sieci
- Dawid Kacprzyk u nas nie pracuje, nie wiem, dlaczego on podaje w internecie, że jest inaczej - mówi WP Jolanta Wiśniewska, członkini zarządu spółki prowadzącej Szpital św. Anny w Warszawie. Lekarz kilka dni temu wpisał tę placówkę jako miejsce, w którym przyjmuje, na jednym z popularnych portali.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (33)
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Wszystko się zgadza. Proszę się rozejść.
Panie Prokuratorze?
Panie Posłanki i Panowie Posłowie - skoro już wiemy, że system NFZ nie działa. To
Kapcrzyka nie mogą przesłuchać od kilku miesięcy ws. co najmniej pół bańki. Ale za to Pełczyńską przesłuchali ws. 700 zł, bo przed wyborami chcieli ją przycisnąć i haki wygenerować. Tylko dekle nie sprawdzili, że wtedy była ambasadorem w Moskwie. Co można sprawdzić na wiki. :D
@Zbieraczchru: szpital wspolpracuje ze spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, z kapitalem 5000 zlotych w ktorej zarzadzie zasiada badz nie lekarz.
Niech sprawdza czy nie współpracują z "Dawid Kacprzyk Sp. z.o.o." na b2b
tak, na pewno sobie wpisal dla beki zeby pacjentom na zlosc robic, albo przyjmuje ale bez wiedzy szpitala :P
Wypowiedz szpitala jest tak samo wiarygodna jak Kacprzyk i brzmi jak dupochron