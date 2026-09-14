Kacprzyk był pierwszy, otwarł skrzynkę Pandory pasożytów systemu. Znaczy to system ich stworzył co nie zmienia ich moralności czy też jej braku. Oni znaleźli lukę, którą bez skrupułów wykorzystują. Codziennie mamy tu wpisy jak składamy się na milionowe honoraria... i co z tego. Czy zatrudnione przez nas służby kontroli pracują nad zwrotem nam tych pieniędzy?

Panie Prokuratorze?

Panie Posłanki i Panowie Posłowie - skoro już wiemy, że system NFZ nie działa. To Pokaż całość