Hity

tygodnia

Natalia - cała historia
Natalia - cała historia
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Francja rezygnuje z systemu kaucyjnego
Francja rezygnuje z systemu kaucyjnego
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Pakiet biurowy bez AI bije rekordy. LibreOffice w kilka dni ma miliony pobrań
Pakiet biurowy bez AI bije rekordy. LibreOffice w kilka dni ma miliony pobrań
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Rekord zadłużenia w PL - jest gorzej niż w pandemii. ( +154 MILIARDY zł długu)
Rekord zadłużenia w PL - jest gorzej niż w pandemii. ( +154 MILIARDY zł długu)
1693
Barbara Mróz-Gorgoń nadal pracuje na uczelni
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