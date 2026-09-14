Chińczycy zamawiają flotę elektrycznych masowców. Baterie będą wymieniać
89 elektrycznych masowców zamierza wprowadzić na swoje rzeki chińska prowincja Hubei. Nowość polega na tym, że nie będą one ładowane, a baterie będą... wymieniane. Średnio trwa to 10 min. Taki model daje wielkie oszczędności czasu.artur-kielbasinski
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Komentarze (35)
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Ale jeszcze nie ma technologii, żeby tak małe gabarytowo ogniwo stworzyc.
@sharkal: Nie będą, to już wielokrotnie policzyli i technologicznie jest bez sensu. Trochę podobnie jak wymienne baterie pod klapką w telefonach - też ich nie ma bo telefony były by cięższe, grubsze, nie miały wodoodporności, były problemy z przerywaniem przy upadku/wibracjach.
W samochodach masz to samo tylko jeszcze bardziej - podwójna obudowa czyli większa masa/wymiary, problemy przy
@Saeglopur: mao spowodowal smierc 40-70 mln Chińczyków, do dzis jego duch jest obecny w rządzie chińskim. Myslisz ze będą sie przejmowali etyka w stosunku do obcych? Patrz pacyfikację tybetu i czajenie sie na tajwan. Chińczyki to narazie mocaestwo na dorobku. Jak uznaja ze sa potężni odczuje to cały swiat.
@Onni: Nie wstyd ci powielać rosyjsko-chińskiego spina?