PESEL będzie zastrzeżony z urzędu. Nowe plany po ostatnim wycieku danych
To był atak bez precedensu. W niepowołane ręce mogły dostać się numery PESEL nawet 19 milionów Polaków. Gdy to już się stało, rządzący w końcu zaczęli zastanawiać się co zrobić, aby więcej do takich sytuacji nie dochodziło. Pomysł już jest. Pytanie, jak będzie z jego realizacją? To pokłosie tego, coFXMAG
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Komentarze (31)
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Odnoszę wrażenie że gadanie władzy tylko o peselach to próba spłycenia tego co miało miejsce. I pokazanie że się cokolwiek robi.
A co do utraty danych medycznych to od UODO spodziewałbym się obszernego raportu na temat zidentyfikowanych ryzyk związanych z rym wyciekiem uwzględniających zagadnienia takie jak szantaż, wykluczenie społeczne, kwestie ubezpieczeń, podatność na celowany phishing itd.
Jak jest zamknięty na jakikolwiek zamek to już włamanie a nie tylko kradzież.
:) co znacznie zmienia wymiar kary.
I nie ma że niska szkodliwość społeczna
- Komenda Powiatowa Policji słucham
- Zostałam zgwałcona przez dziesięciu mężczyzn
- Spokojnie. Proszę o spokój. Czy zastrzegła sobie pani wcześniej niechęć do bycia zgwałconą?
- Coo?? Nie...
- To przepraszam, ale nie mogę pomóc
Dla mnie ten humanistyczny lewicowy matoł jest do natychmiastowego zwolnienia.
To nie ma nic wspólnego z humanizmem (chyba, że masz na myśli humanistyczne wykształcenie, bo nie wiem nawet kto jest ministrem), ani z lewicowością. To ma związek z ogólną miernością polskiej klasy politycznej i polityce twitterowo-plemiennej, bez realnej merytokracji. Tzw. elity po pierwsze nie tylko nie są żadną realną elitą intelektualną czy nawet niechby oligarchiczną ale z jakimś mózgiem i wizją państwa, to są po prostu demagodzy którzy dopchali
Dane tak samo zostaną skradzione, w tym przypadku wrażliwe dane medyczne.
Zastrzeżenie numeru PESEL służy jedynie temu, że instytucja finansowa przy zaciągniu zobowiązań (np. zakładanie kont, branie pożyczek) może sprawdzić czy ktoś nie ma zastrzeżonego numeru.
Przecież PESEL podajesz w każdym miejscu gdzie potrzebne jest ustalenie tożsamości,
a tam pracują ludzie, więc technicznie rzecz biorąc, sam robisz wyciek własnego PESELu za każdym razem w takich miejscach jak:
Banki i instytucje finansowe .