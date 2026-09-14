Jaka była reakcja ministra ds cyfryzacji? Dymisja? Jakaś ponura refleksja nad tym bałaganem? Nie. Chłop powiedział, że istotne jest, żebyśmy uważali na swoje dane w internecie. MY, OBYWATELE, MAMY UWAŻAĆ NA DANE W INTERNECIE. Po tym jak wyciekło 19 mln peseli. My. To w sumie może jest wręcz nasza wina, że nie dbamy wystarczająco o swoje dane, że powinniśmy ich bardziej pilnować.



Dla mnie ten humanistyczny lewicowy matoł jest do natychmiastowego zwolnienia. Pokaż całość