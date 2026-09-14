Bo ludzie są już zmęczeni życiem pod dyktando wielkich korpo. Jakiś inwestor kupuje w bloku 10 mieszkań pod Airbnb, z czego trzy będą wynajęte przez jakieś k---y. Deweloper też oszczędza i buduje ściany, przez które wszystko słychać. Na klatce więc co chwilę kręcą się nowe osoby, które często w dupie mają mieszkańców bloku. W efekcie turysta lub dziwkarz jest zadowolony, bo ma taniej, inwestor ma profit, deweloper ma profit, a uciążliwość przerzucana Pokaż całość