Sondaż. Polacy coraz bardziej przeciwni najmowi krótkoterminowemu
Nieco ponad połowa Polaków uważa, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe powinny mieć prawo zakazywać najmu krótkoterminowego właścicielom lokali.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (58)
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@zzapal: Ale dlaczego my jako społeczeństwo mamy się dokładać do ogarniania czyjegoś biznesu, skoro jak właściciel nie ogarniasz swoich lokatorów to trzeba cię wywłaszczyć a mieszkanie zlicytować skoro nie potrafisz współistnieć z lokalną społecznością?
To oni są ZA najmem krótkoterminowym.
@galicjanin: Moze byc bardzo wiele zrodel. Sprzedaz firmy, odziedziczenie ziemi na ktorej rosly buraki, ale po zmienie planu przestrzennego rodzina ma 5h gruntu budowlanego pod Krakowem.
Mam tak obok mnie, wies na granicy Krakowa. Zmarl stary kawaler i zostalo 3h a dzialki tu sa po 60-70k /ar. To jest
@mtgosciu: Jeżeli ponad 50% lokali jest traktowanych jako hotel więc trzeba dostosować budynek do standardów hotelu
@mtgosciu: Wtedy wprowadza się głosowanie 1:1 i masz jeden głos ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Prosta recepta na polepszenie bytu. Tańsze i dostępne mieszkania to mniejsze koszty utrzymania, zostają pieniądze w kieszeni.
PiS miał kredyt 2% który napędził ceny mieszkań, KO forsowało 0%, Lewica tylko markowała zmiany a Konfederacji nie liczę za nieudolność i otwartą prorosyjskość tej drugiej.