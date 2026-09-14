Telewizory Smart TV znanego producenta nagrywają widzów? Koncern zaprzecza
Telewizory LG znalazły się pod lupą badaczy bezpieczeństwa i twórców kanału Gamers Nexus. Według przeprowadzonych przezFlaterszaaj
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Telewizory LG znalazły się pod lupą badaczy bezpieczeństwa i twórców kanału Gamers Nexus. Według przeprowadzonych przezFlaterszaaj
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Komentarze (26)
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że właściciel zgadza się na bycie nagrywanym, oraz
przyjmuje na siebie odpowiedzialność, za zebranie zgody od wszystkich gości i stron trzecich, którzy mogą być nagrani przez TV.
Oczywiście jest również obowiązkowa klauzula o arbitrażu, więc w stanach nie można ich pozwać.
Oni nie zabraniają, tylko użytkownik, akceptując warunki umowy, zgadza się na jej zapisy.
A taki zapis JEST w umowie.
Tak, słyszałem o tej sprawie, którą
@8kiwi: Tak. Tylko tyle i aż tyle bo
czyli mimo ze wyłączony to zbiera dane statystyczne i sle do LG???
JAKI TO MOŻE BYĆ ZNANY PRODUCENT, bo przecież się nie dowiecie z nagłówka, co nie? To za dużo, trzeba kliknąć albo chociaż rozszerzyć opis.