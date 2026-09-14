Najzabawniejsza jest punky na którejś stronie umowy,

że właściciel zgadza się na bycie nagrywanym, oraz

przyjmuje na siebie odpowiedzialność, za zebranie zgody od wszystkich gości i stron trzecich, którzy mogą być nagrani przez TV.



Oczywiście jest również obowiązkowa klauzula o arbitrażu, więc w stanach nie można ich pozwać. Pokaż całość