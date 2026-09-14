2 maja 2026 roku kupiłem robota na Amazon. Płaciłem Blikiem.
Jednak przestał działać to złożyłem reklamacją i Amazon kazał odesłać i wygenerował etykiete dhl. Odesłałem 11 sierpnia (ten sam dzień co zgłoszenie reklamacji).
Od tego czasu paczką utknęła gdzie w DHL z niemczech i od miesiąca nie ma zmian statusu.
Kontaktowałem sie z obsługa Amazon i powiedzieli, że nic nie mogą zrobić bo towar nie dotarł i żebym wysłał email na jakiś adres. Wysłałem i odpowiedz jest taka, że anulują zwrot i tyle.
Odwołałem sie od tego (mówiąc, że skieruję sprawę do ECK) ale utrzymują swoje stanowisko.
Coś można z tym jeszcze zrobić?
Komentarze (34)
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Musiałeś trafić na jakiegoś kretyna w bok Amazon, któremu chce się pisać takie głupoty, bo przecież to oczywiste, że Amazon może się zgłosić do kuriera o zwrot kosztów, po to jest ubezpiecznie paczki, a jeśli wyszła od Ciebie, a nie doszła do nich, to znaczy że to na
Ty "podpisales umowe" z DHL, a nie z podwykonawca, indywidualnym kurierem.
DHL jest odpowiedzialny i to z nimi musisz walczyc.
Nie wyobrazam sobie sytuacji bym jechal i pukal do drzwi kuriera xD