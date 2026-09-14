Piszesz do Amazon i wyraźnie zaznaczasz, że paczka od Ciebie wyszła ich kurierem, a dalej nic Cię nie obchodzi co się z nią działo.



Musiałeś trafić na jakiegoś kretyna w bok Amazon, któremu chce się pisać takie głupoty, bo przecież to oczywiste, że Amazon może się zgłosić do kuriera o zwrot kosztów, po to jest ubezpiecznie paczki, a jeśli wyszła od Ciebie, a nie doszła do nich, to znaczy że to na Pokaż całość