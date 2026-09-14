Badanie sugeruje, że smartwatche zawyżają liczbę spalonych kalorii nawet o 25%!
Badanie z 2026 roku wykazało, że popularne smartwatche (Apple, Garmin, Samsung, Fitbit) znacznie zawyżają szacunkową wartość wydatku energetycznego związanego z aktywnością fizyczną (PAEE) nawet o 25%, przy czym błędy te są większe u osób o wyższym odsetku tkanki tłuszczowej.Tired_
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 82
- Odpowiedz
Komentarze (82)
najlepsze
@Wookie2020: Jest też sporo osób, które 200kcal bez zegarka uzupełnią pizzą XXL
@nervous_breakdown: ja mam garmina, i jak kosze trawe, albo pcham wozek z dzieckiem (na mam wlaczonej zadnej aktunowsci z GPS), nalicza malo krokow, bo nie ruszam rekami, tylko trzymam i pcham wozek/kosiarke. Takie mam obserwacje, jak normalnie idziesz, rece sie ruszaja i to jakos zegarek interpretuje jako kroki.
I tak jestem zdziwiony że tylko 25%. Tylko ciekawe do czego porównywali.
Pewnie mierzyli to na bieżni z podpiętym EKG, maską i termometrami.
@radapasa: do analizatora oddechu https://sklep.technomex.pl/cosmed-k5-urzadzenie-do-pomiaru-parametrow-metabolicznych-p-559.html
Ogólnie trudno powiedzieć czy test porównał bardziej metody szacowana wydatku energetycznego (na podstawie pulsu i analizy oddechu) , czy smartwatche między sobą czy
A tak na poważnie, zegarki typu garmin do biegania akurat są super. Kontrola tempa, plan treningowy etc.
Dieta jest tutaj najważniejsza. Porządny Smart Watch naprawdę sporo daje zwłaszcza np. Takie jak Apple robi gdzie jest w stanie ostrzec kogoś przed zawałem dzień przed.