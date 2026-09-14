To się może wydawać dużo ale to nie jest wcale zły wynik. Nawet badania profesjonalne mylą się o więcej. Nasze organizmy są skomplikowane i są zbudowane do tego by efektywnie spalać kalorie więc intensywne ćwiczenia z czasem są coraz mniej efektywne do utraty wagi.



Dieta jest tutaj najważniejsza. Porządny Smart Watch naprawdę sporo daje zwłaszcza np. Takie jak Apple robi gdzie jest w stanie ostrzec kogoś przed zawałem dzień przed.